tmw Pisa, non solo Minesso. Rimane in uscita Izzillo e con lui Zammarini

Mattia Minesso, come già abbiamo riportato, è ambito da Modena e Lecco (anche se il possibile arrivo di Filippo Lora in Lombardia potrebbe far variare i piani di mercato del club), ma non è l'unico calciatore in uscita dal Pisa. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, non si è poi concretizzato l'approdo a Catanzaro del centrocampista Nicolas Izzillo, che rimane tra i partenti, insieme al suo compagno di reparto Roberto Zammarini: club a lavoro per trovare una soluzione ai tre calciatori, ed eventualmente pensare a qualche ulteriore innesto subordinato però agli addii.