tmw Spezia-ChievoVerona, i tifosi liguri caricano la squadra accompagnandola allo stadio

Lo Spezia e gli spezzini credono nell'impresa. I tifosi aquilotti infatti questa sera si sono riuniti per accompagnare allo stadio Picco la squadra di Vincenzo Italiano impegnata contro il ChievoVerona nella semifinale di ritorno dei play off di Serie B. Cori e torce per caricare lo Spezia chiamato a ribaltare il 2-0 subito all'andata in terra veneta.