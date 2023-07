ufficiale Ascoli, scelto il nuovo tecnico della Primavera: David Di Michele

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. è lieta di annunciare di aver affidato la panchina della Primavera a David Di Michele. Si tratta di un profilo di indiscusso valore, che porta al servizio dei giovani bianconeri un bagaglio di assoluto spessore da ex attaccante: quasi 700 partite fra i Professionisti – di cui 302 in Serie A con Salernitana, Udinese, Reggina, Palermo, Torino, Lecce, Chievo e 30 presenze in Premier League col West Ham – oltre a 6 gettoni di presenza con la Nazionale italiana e altrettanti in Champions League con l’Udinese.

Di Michele ha sottoscritto oggi pomeriggio al Picchio Village un contratto fino al 30 giugno 2024. In precedenza da allenatore ha guidato Lupa Roma e Turris in C e Under 16 e 17 (rispettivamente uno e due anni) del Frosinone.