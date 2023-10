ufficiale Modena, il poker è servito. Dopo Duca, Oukhadda e Tremolada rinnova Magnino

vedi letture

"Il poker è servito. Dopo Edoardo Duca, Shady Oukhadda e Luca Tremolada, anche Luca Magnino ha firmato, pochi minuti fa, il prolungamento contrattuale: sarà legato al Modena F.C. fino al 30 giugno 2026": così, in una nota ufficiale, il club emiliano, che fa sapere del rinnovo del centrocampista con i colori gialloblù.

Il comunicato prosegue poi: "Arrivato a Modena nel calciomercato di gennaio del 2022, dopo due stagioni in Serie B con il Pordenone, nel giro di pochi mesi si è riconquistato il campionato cadetto sul campo, contribuendo alla promozione dei canarini con 14 presenze e un gol. Il centrocampista friulano si è confermato imprescindibile nello schacchiere gialloblù anche in Serie B: nella passata stagione ha collezionato ben 39 presenze (34 da titolare), condite da 5 gol e 3 assist, mentre in quella in corso è stato schierato nell’undici di partenza di Paolo Bianco in sette partite su otto".

Queste le parole del giocatore: "Sono arrivato qui ormai due anni fa, in una società che mi ha immediatamente fatto sentire importante. Sono davvero grato per questo rinnovo e per la prosecuzione del percorso con questo club e con questi tifosi, speriamo di toglierci ancora altre grandi soddisfazioni".