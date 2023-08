ufficiale Parma, Sits saluta. Si trasferisce a titolo temporaneo (con opzioni) alla SPAL

Come già avevamo anticipato, la SPAL aveva in canna il colpo in attacco, con Dario Sits che sarebbe arrivato in terra estense dal Parma. E così è infatti stato, poiché con una nota ufficiale il club ducale ha comunicato che l'attaccante "è stato ceduto a titolo temporaneo (con opzione di riscatto e di controriscatto) alla S.P.A.L.

Dario è arrivato a Parma nel 2020 e, dopo aver collezionato 5 presenze in Serie B e una in Coppa Italia con la maglia crociata (oltre ad aver giocato nella Lettonia con l’Under 17, l’Under 19 e l’Under 21, realizzando con quest’ultima 3 presenze e 1 gol), proseguirà la stagione 2023-24 in Serie C: a lui vanno i migliori auguri per questa nuova avventura professionale".