© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Questa mattina in conferenza stampa il Rieti ha annunciato il nome del nuovo allenatore. Si tratta di Roberto Beni, ex assistente di Stefano Colantuono e allenatore delle giovanili della Salernitana.

“Sono straconvinto che la squadra possa salvarsi. Credo di poter dare il mio aiuto a una società importante come il Rieti che punta alla permanenza in Serie C e alla valorizzazione dei giovani. - spiega Beni come riporta Rietilife - Sono felice di allenare qui, spero di fare poche chiacchiere, anche perché i tifosi ne hanno sentite tante. Sono un gran lavoratore, mi piace il campo e posso garantire serietà, impegno, umiltà. Ci sono problematiche innegabili da risolvere. Tutti vogliamo il bene del Rieti. I tifosi mi hanno detto che sono in subbuglio: non c’è nulla da dire c’è solo da fare. Spero di recuperarli coi risultati”.