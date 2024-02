Ufficiale Pineto, Beni è il nuovo tecnico della prima squadra: prende il posto di Amaolo

Arriva dopo tre giorni di riflessione l'ufficialità del nome dell'erede di Daniele Amaolo sulla panchina del Pineto: si tratta, come anticipato, di Roberto Beni, storico ex allenatore in seconda di Davide Ballardini, ma anche di Edoardo Reja e Stefano Colantuono.

Di seguito il post social del club abruzzese che ritrae il tecnico al momento della firma: