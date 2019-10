Venezia, Dionisi: "A Crotone non siamo favoriti, ma saremo tosti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine dell’allenamento di questa mattina, mister Alessio Dionisi ha fatto il punto sulla lunga trasferta che attende il suo Venezia, impegnato domani sul campo del Crotone: “La squadra sta bene, si sono allenati tutti e non vediamo l’ora di giocare. Affronteremo un avversario forte che sta facendo bene, sono sicuro che faranno un grande campionato perché hanno dei grandi valori però possiamo fare la nostra partita, pur sapendo quando sia difficile giocare a Crotone. Andiamo in Calabria sapendo che abbiamo delle certezze, non partiremo da favoriti ma cercheremo di metterli in difficoltà. Loro sono una squadra che ha qualità individuali e tecniche importanti, abbina fisicità a qualità. Hanno tanta gestione della palla e porta tanti giocatori sulla linea difensiva avversaria quindi dovremo essere bravi a limitarli ed a sfruttare le possibilità che ci concederanno".

E conclude poi: “Loro in questo momento forse hanno meno di quello che meritavano, però noi andiamo a Crotone in un momento positivo dopo una prestazione positiva e faremo di tutto per riconoscerci in campo e ottenere quello che saremo in grado di fare. Non dobbiamo mai dimenticarci da dove siamo partiti e qual’è il nostro obiettivo primario, sapendo che l’obiettivo si costruisce passo dopo passo".