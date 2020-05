Venezia Scibilia: "Solo play off e play out? Sarebbe una soluzione iniqua e scorretta"

Il direttore generale del Venezia Dante Scibilia ha parlato della possibile ripartenza spiegando di non vedere di buon occhio l'ipotesi di soli play off e play out per finire la stagione: “Sarebbe una decisione iniqua e scorretta, si gioca tutti o non gioca nessuno. I rischi non diminuirebbero facendo scendere in campo solo alcune squadre e tutte devono essere tenute sullo stesso livello di considerazione. - spiega Scibilia a La Nuova Venezia - Protocollo? Un tampone ci costa circa 100 euro, oggi ne effettueremo circa una cinquantina, già in partenza c’è un costo, figurarsi se dovremo ripetere tutto questo ogni quattro-cinque giorni”.