Venturi dopo Avellino-Padova: "C'è rammarico, ma andremo a Chiavari per riscattarci"

Il difensore dell'Avellino Michael Venturi ha commentato la sconfitta interna contro il Padova in conferenza stampa, queste le sue parole riportate da TuttoAvellino.it.

"Nel primo tempo siamo andati sotto 1-0, ma non abbiamo sofferto gli avversari, non come a Cesena. Loro hanno trovato il gol nella loro unica azione. Nel secondo tempo abbiamo giocato a una porta, il loro portiere è stato bravo. C'è rammarico, ma il calcio è anche così. Perdere in casa fa sempre male, non era quello che volevamo. Giochiamo tra tre giorni e vogliamo andare a Chiavari a testa alta per riscattare questa sconfitta".

C'è stata troppa frenesia nel tentativo di rimontare?

"È vero, volevamo provare a ribaltarla in tutti i modi. Abbiamo provato di tutto, li abbiamo schiacciati, ma purtroppo oggi, tra il loro portiere e la nostra imprecisione, non ci siamo riusciti".

Le ambizioni della squadra rischiano di ridimensionarsi dopo questa sconfitta?

"No, credo che la gara sia stata comunque positiva. Purtroppo gli episodi non ci hanno sorriso. Ora ci aspetta la gara con l'Entella, per provare a vincere e riscattare questa sconfitta".