Virtus Entella, si ferma il centrale Marconi: lesione al retto femorale. La situazione

Brutte notizie in casa Virtus Entella. Il club ligure infatti dovrà fare a meno di Ivan Marconi per la sfida contro il Padova e probabilmente per quella contro il Mantova. L’esperto difensore infatti ha rimediato una lesione alla coscia sinistra come riporta il club in una nota.

Lesione al retto femorale per Marconi

"La Virtus Entella comunica che gli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore Ivan Marconi hanno evidenziato una lesione di basso grado al retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente”.

I tempi di recupero

Per casi come questi lo stop si aggira fra i 7 e i 15 giorni con dunque il rientro in campo che dovrebbe avvenire in un paio di settimane salvo ricadute o aggravarsi della situazione. Dovrebbero dunque essere solo due le gare che il classe ‘89, 189’ in campo in quattro gare, salterà a causa di questo problema con il rientro che potrebbe avvenire nel turno infrasettimanale del 27 ottobre contro l’Avellino. Ma ovviamente bisognerà monitorare la situazione passo dopo passo.