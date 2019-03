L'amministratore delegato dell'Albissola Gian Piero Colla commenta a Svsport l'esonero di Bellucci: "In questo momento voglio prendermi del tempo per ragionare con serenità e lucidità sulle scelte da intraprendere. Per il momento la squadra sarà affidata ad Alessio Ambrosi, il nostro tecnico della Juniores, un ragazzo che ha dimostrato delle ottime qualità. Questa è la situazione attuale, per il prossimo futuro vedremo. Ripeto, voglio prendermi del tempo prima di intraprendere le prossime decisioni".