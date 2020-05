Albinoleffe, Giacchetta: "Conta il merito e non il nome. E il Carpi ha fatto meglio di tutte"

Il direttore sportivo dell'Albinoleffe Simone Giacchetta dopo l'assemblea di Lega Pro di ieri ha commentato a Tuttoc.com le decisioni prese dicendo che la scelta di promuovere il Carpi come quarta squadra è giusta: “Se si vuole dare senso al merito sportivo, Monza, Reggina e Vicenza meritano di andare in Serie B perché sono in testa ai rispettivi gironi. E per quel che mi riguarda sono molto felice per la Reggio Calabria perché conosco bene la piazza e il legame con la squadra. Quanto al Carpi fa media la media punti e i numeri parlano chiaro. Sul campo ha meritato questo privilegio e l'opportunità. Non conta tanto il nome, ma quanto si fa in campo e indicare il Carpi come quarta promossa dà grande senso a quanto espresso dal rettangolo verde. - continua Giacchetta parlando anche del blocco delle retrocessioni - Questo contrasta un po' con le indicazioni sul merito però capisco che per indicare maggiore compattezza si è preferito bloccare le retrocessioni. Ci sarà comunque da confrontarsi con il Consiglio Federale e con la Serie D, anche per il blocco dei ripescaggi, e solo dopo si potranno prendere le decisioni finali”.