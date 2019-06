Sembra appeso ad un filo il futuro dell'Albissola in Serie C. Come riportato da ilsecoloxix.it, sembra infatti che il club ligure non si iscriverà al prossimo torneo. Determinante l'attuale impossibilità a trovare un impianto a norma entro breve distanza dove disputare le partite interne. Era circolata la voce di un possibile spostamento ad Arezzo, ma la distanza appare eccessiva. Alle 18:30 il patron Gianpiero Colla e il presidente Claudia Fantino si presenteranno in conferenza stampa per chiarire sul futuro del club.