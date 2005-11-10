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Quando Aldo Serena piegò il Monopoli. La storia dell'unico precedente fra il Gabbiano e l'Inter

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Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 09:49Serie C
17.10.2026 09:49Serie C
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Sabato l’Inter U23 sfiderà il Monopoli in Serie C. Prima di oggi l’unico incrocio tra i club risale alla Coppa Italia 1988, quando Aldo Serena firmò l’1-0 nerazzurro
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Inter U23-Monopoli, match della 10ª giornata del Girone C di Serie C in programma oggi, riporta alla memoria una sfida che affonda le proprie radici in un calcio molto diverso da quello attuale. Le due società, infatti, si sono affrontate una sola volta prima di questo nuovo incrocio: accadde nell'estate del 1988, quando a scendere in campo era la prima squadra nerazzurra guidata da Giovanni Trapattoni.

Da San Siro a Varese: la Coppa Italia del 1988

La data del match in questione è quella del 24 agosto 1988. Si disputava la seconda giornata del Girone 1 della fase preliminare di Coppa Italia 1988/89 e l'Inter ospitava il Monopoli, all'epoca impegnato in Serie C1. La sede della partita, però, non fu la storica casa del Biscione, il 'Meazza', bensì il 'Franco Ossola' di Varese: soluzione resa necessaria dai lavori che interessavano l'impianto di San Siro in vista dei Mondiali del 1990. L'undici nerazzurro aveva una notevole concentrazione di talento: tra i titolari figuravano Walter Zenga, Giuseppe Bergomi, Andreas Brehme, Nicola Berti, Lothar Matthaus, Ramon Díaz e Aldo Serena.

Serena risolve la partita nel finale

Il confronto, tuttavia, non si rivelò una passeggiata per i padroni di casa. Il Monopoli riuscì a mantenere la propria porta inviolata per gran parte dell'incontro, resistendo agli assalti dell'Inter e tenendo il risultato in equilibrio fino agli ultimi dieci minuti. A spezzare l'impasse fu Aldo Serena. All'80', il centravanti trovò la giocata decisiva e firmò il gol dell'1-0, risultato destinato a non cambiare più fino al fischio finale. Quella rete rappresentò anche un primo tassello di una stagione memorabile per Serena. Al termine del campionato di Serie A 1988/89, l'attaccante avrebbe conquistato il titolo di capocannoniere con 22 gol, contribuendo alla straordinaria cavalcata che portò l'Inter di Trapattoni alla conquista dello scudetto. Per una stagione complessiva da 28 gol in 42 apparizioni

Quasi 38 anni dopo, il confronto assume una veste inedita. Non ci sarà la prima squadra che scrisse una pagina memorabile della storia nerazzurra, ma l'Inter U23, espressione del progetto dedicato alla crescita dei giovani. Dall'altra parte ci sarà ancora il Monopoli, con l'opportunità di aggiungere un nuovo capitolo a una storia comune finora rimasta confinata a quella serata d'agosto.

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