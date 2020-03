Allarme Coronavirus. Gilardino: "La Pro Vercelli si ferma fino al termine dell'emergenza"

Il tecnico della Pro Vercelli Alberto Gilardino sposa in pieno la linea dettata dal suo presidente, ovvero quella di fermarsi finché l’allarme Cornavirus non sarà terminato, e lo spiega attraverso i canali ufficiali del club piemontese: “Come ha detto il presidente Massimo Secondo la nostra Pro Vercelli non scenderà in campo in questo momento molto delicato e difficile per tutta l’Italia. L’unico modo che abbiamo per aiutare gli ospedali e i medici al lavoro è rimanere a casa, avere contatti con meno gente possibile e rispettare le regole comunicate dal Governo. - continua Gilardino – Rispetto in pieno le parole del presidente, continueremo ad allenarci in massima sicurezza e speriamo presto di rivederci in campo quando l’emergenza Covid19 sarà rientrata”.