Ufficiale Atalanta U23, colpo Puljic per la difesa: il difensore arriva dal Bayern Monaco

L'Atalanta ha piazzato un colpo per il futuro assicurandosi le prestazioni del centrale difensivo classe 2007 Ljubo Puljic del Bayern Monaco. Il giocatore sarà tesserato per l'Under 23 che giocherà il prossimo campionato in Serie C anche se nel corso dell'estate sarà valutato anche da Maurizio Sarri, allenatore in pectore del club nerazzurro, in ottica prima squadra. Questo il comunicato del club orobico:

"Atalanta BC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Bayern Monaco le prestazioni sportive del calciatore Ljubo Puljić, che entrerà a far parte dell'organico dell'Atalanta U23 a partire dall’1 luglio.

Difensore centrale croato nato il 31 maggio 2007 a Vinkovci, Puljić è cresciuto nei settori giovanili di Cibalia e Osijek prima di trasferirsi nel 2023 al Bayern Monaco, club con il quale ha proseguito il proprio percorso di crescita fino ad approdare alla seconda squadra bavarese.

Nell'ultima stagione ha militato nel Bayern Monaco II, formazione impegnata in Regionalliga, il quarto livello del calcio tedesco, collezionando 15 presenze. Ha inoltre debuttato in UEFA Youth League, scendendo in campo nella sfida contro l'Arsenal.

Centrale mancino alto 194 centimetri, è nel giro delle selezioni giovanili della Croazia e vanta numerose presenze con le nazionali Under del suo Paese, fino all'attuale U19, con la quale si è qualificato alla fase finale dell'Europeo di categoria.

La Società dà il benvenuto a Ljubo, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e di squadra in maglia nerazzurra".