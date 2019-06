© foto di Federico Gaetano

Il Bari è molto attivo sul mercato e non mancano i grandi nomi accostati al club biancorosso. Il primo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, è quello di Pierluigi Frattali, 33 anni, portiere del Parma (1 presenza, due gol subiti in Serie A) che potrebbe interessare il club dei galletti per la sua esperienza tra i pali e per fare da chioccia al giovane Marfella.