Bari, il paradosso del San Nicola: un fortino senza tifosi

Il San Nicola è il grande paradosso del Bari: la squadra di Rastelli ha trasformato lo stadio in una fortezza, mentre il pubblico continua a disertarlo. Nelle prime cinque gare interne di campionato sono arrivate quattro vittorie e un pareggio, con 13 punti conquistati, sette gol segnati e nessuno subito. Anche in Coppa Italia di Serie C i biancorossi sono rimasti imbattuti, incassando l'unica rete casalinga stagionale su rigore contro il Picerno.

Spalti vuoti, frattura sempre più profonda

Se il campo sorride, sugli spalti la situazione è opposta. Contro il Giugliano si sono presentati appena 2.317 spettatori, nuovo minimo nell'era De Laurentiis per una gara di campionato. Un dato lontanissimo dai 58.206 presenti nel giugno 2023 per la finale playoff contro il Cagliari.

La diserzione è il segnale di una frattura profonda tra tifoseria e proprietà, alimentata dalle delusioni sportive e dalla retrocessione in Serie C. Domenica contro il Crotone il Bari proverà ad allungare la serie positiva interna, ma resta un paradosso: la squadra vince anche senza il sostegno del pubblico. Riempire di nuovo il San Nicola è la sfida che va oltre il campo.