Bari, sarà rivoluzione estiva: pronti ben 14 acquisti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Bari dopo la promozione in Serie C vedrà rivoluzionata la rosa con ben 14 nuovi acquisti pronti a essere messi a segno dalla dirigenza: “Due portieri, tre difensori esterni e due centrali, quattro centrocampisti, tre punte. Il Bari sarà rivoltato come un calzino per essere all’altezza delle corazzate di categoria”, scrive il Corriere dello Sport facendo poi anche qualche nome. In difesa gli obiettivi sono Alessio Sabbione del Carpi e Amedeo Benedetti del Cittadella, in avanti il sogno è Mirco Antenucci della SPAL con subito dietro i ducali Fabio Ceravolo e Yves Baraye.