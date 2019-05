Carpi, Bonacini attende proposte concrete per la società

© foto di Federico De Luca

Come riporta Tv Qui Modena il patron del Carpi Stefano Bonacini attende che gli imprenditori che hanno manifestato il proprio interesse per l’acquisto della società si facciano davvero avanti. Fin qui c’è stato qualche approccio, ma saranno i prossimi giorni quelli cruciali per capire se davvero si potrà arrivare a imbastire una trattativa. Top secret ovviamente anche i profili dei soggetti interessati, l’unica certezza è che non sarebbero imprenditori carpigiani. Bonacini attenderà ancora una decina di giorni al massimo, poi sarà lui con i suoi soci Marani e Caliumi a dare il via alla programmazione del prossimo campionato di Serie C, scegliendo direttore sportivo e allenatore.