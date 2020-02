vedi letture

Carrarese, Tedeschi: "È gratificante sapere di essere finalmente secondi in classifica"

Ai microfoni ufficiali del club, in casa Carrarese è il difensore Luca Tedeschi a commentare la risalita dei suoi in classifica: una serie di utili risultati, complici anche quelli arrivati dagli altri campi, domenica hanno proiettato i marmiferi al secondo posto della graduatoria. Questo il pensiero del difensore: "Il Gozzano è stato affrontato nel modo giusto, con una convinzione ancora più marcata perché si avevano in mente ancora le partite balorde con Giana Erminio e Olbia. La squadra è stata brava a sbloccare la partita e poi a chiudere il primo tempo in doppio vantaggio. Nella ripresa si è vista una Carrarese sul velluto che ha segnato il tre a zero sfiorando altre marcature. A fine partita è stato ancora più gratificante sapere di essere secondi in classifica, finalmente. La porta inviolata è altro aspetto che dobbiamo tenere a mente e cercare di ripetere perché può essere arma preziosa; la voce zero ai goal subiti può essere un fattore nelle gare playoff, dobbiamo lavorarci sempre di più e i goal subiti saranno sempre meno".