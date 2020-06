Carrarese, Tedeschi: "Noi outsider per la B? Bene così la pressione sarà su altre squadre"

Attraverso i canali ufficiali della Carrarese arrivano alcune dichiarazioni di Luca Tedeschi, difensore classe 1987 del club toscano, in vista dei playoff promozione ai nastri di partenza la prossima settimana: "Il secondo posto è il traguardo parziale della nostra stagione, un punto di partenza importante e prestigioso che non ci soddisfa completamente e appaga rispetto all'obiettivo che vogliamo centrare con tutte le nostre forze. In fondo ai playoff arriverà la squadra che si dimostrerà più in palla fisicamente e pronta mentalmente al di là del valore tecnico in sé. Le motivazioni del gruppo sono alte, c'è entusiasmo e consapevolezza che potenzialmente solo tre partite ci dividono dal nostro grande sogno che potrebbe diventare realtà. Crediamo di essere all'altezza del compito e cercheremo di dimostrarlo. Noi come outsider per la promozione? I media parlano di più di piazze con l'enorme blasone ma questo non deve preoccuparci . La nostra posizione di secondi classificati e teste di serie dei playoff vale come per le altre che hanno tagliato lo stesso traguardo. La pressione potrebbe essere tutta sulle spalle di altre compagini che non possono sbagliare. La Carrarese ha qualità e con le proprie caratteristiche potrà essere insidiosa per tutti e per staccare il pass per la serie B ci siamo a pieno titolo".