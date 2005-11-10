Si chiude la 10ª giornata di Serie C: Sipos della Reggiana il miglior goleador. La marcatori

Si chiude la 10ª giornata di Serie C: Sipos della Reggiana il miglior goleador. La marcatoriFocus TMW
Claudia Marrone
Nella giornata di ieri, lunedì 19 ottobre, è andata in archivio la 10ª giornata del campionato di Serie C 2026/2027, anche se mancano ancora alcune gare per un quadro completo della situazione: si giocherà infatti oggi il prosieguo del match tra Pineto e Reggiana della 9ª giornata, ma si devono ancora disputare due confronti delle U23, Atalanta U23-Vis Pesaro e Inter U23-Scafatese. A ogni modo si smuovono le classifiche dei tre raggruppamenti, ma anche la classifica marcatori, che andiamo ora ad analizzare ricordando che quello tra parentesi è il numero dei calci di rigore segnati.
Di seguito, il punto della situazione, che comprende le prime cinque posizioni di ogni girone:
GIRONE A
5 gol: Anatriello (Lumezzane)
4 gol: Molina (Trento), Morselli (Alcione), Paolucci (Cittadella), Rolfini (Alcione)
3 gol: Anelli (Renate), Casarini (1; Carpi), Crespi (Union Brescia), D’Amico (1, Folgore Caratese), Desogus (AlbinoLeffe), Durmisi (Juventus Next Gen), Galuppini (1; Ospitaletto), Gobbi (Ospitaletto), Ihnatov (Cittadella), Ladisa (Trento), Mandelli (AlbinoLeffe), Montipò (Carpi), Moretti (Arzignano), Nanni (Arzignano), Stefanoni (Ospitaletto),
2 gol: Antonucci (Cittadella), Arena (Lecco), Aucelli (Trento), Barberis (Cittadella), Bertoli (Pro Vercelli), Biondi (Desenzano), Calì (2; Renate), Casarotto (Lecco), Casasola (Union Brescia), Comelli (Giana Erminio), Corti (Pergolettese), De Paoli (1; AlbinoLeffe), Ebone (Lumezzane), Garetto (Trento), Guerra (Juventus Next Gen), Manetti (Lecco), Mattioli (Arzignano), Mezsargs (Folgore Caratese), Mondini (Ospitaletto), Morosini (Carpi), Nessi (Ospitaletto), Pellegrino (Lecco), Penta (Arzignano), Pitou (Alcione), Rizzo Pinna (Union Brescia), Romio (Arzignano), Sali (AlbinoLeffe), Sall (Carpi), Sassi (AlbinoLeffe), Sia (Dolomiti Bellunesi), Sina (Union Brescia), Sottini (AlbinoLeffe), Sow (Pro Vercelli), Ubaldi (Desenzano), Zennaro (Union Brescia)
1 gol: Agosti (Dolomiti Bellunesi), Amaradio (Juve NG), Auriletto (Renate), Ballabio (Giana Erminio), Bove (Treviso), Boufandar (Pro Vercelli), Braida (Alcione), Brevi (Treviso), Burruano (Pro Vercelli), Cannavaro (Novara), Capello (Lecco), Cappelletti (Treviso), Ciuferri (Treviso), Clemenza (Dolomiti Bellunesi), Coccolo (Pro Vercelli), Cossalter (Dolomiti Bellunesi), D’Agostino (Lumezzane), D’Urso (Lecco), Dell’Erba (Novara), Da Graca (Novara), De Francesco (Desenzano), De Maria (Union Brescia), De Santis (Arzignano), Di Dio (Folgore Caratese), Di Molfetta (Union Brescia), Dalmonte (Trento), Donadio (Novara), Ekuban (Cittadella), Fabbro (Cittadella), Faggi (AlbinoLeffe), Falcinelli (Cittadella), Figoli (Carpi), Fossati (1; Trento), Frisenna (Cittadella), Galli (Alcione), Gerbi (1; Treviso), Ghillani (Lumezzane), Gobbato (Cittadella), Gobetti (Dolomiti Bellunesi), Guarnieri (Ospitaletto), Gusu (AlbinoLeffe), Italeng (Renate), Jaouhari (Pergolettese), Karlsson (Renate), Kerrigan (Renate), Kowalski (Dolomiti Bellunesi), Lanzi (Arzignano), Leone (Juventus Next Gen), Liberati (Desenzano), Lombardi (Carpi), Lopes (Alcione), Lorenzini (Novara), Maestrelli (Treviso), Maffei (Trento), Mancini (Lumezzane), Marconi (1; Alcione), Marras (Union Brescia), Messaggi (Ospitaletto), Miceli (Novara), Millico (Desenzano), Morosini (Carpi), Muhameti (Giana Erminio), Ndrecka (Cittadella), Nucifero (Giana Erminio), Oboavwoduo (Juve NG), Odogwu (Treviso), Paganini (Treviso), Pagnucco (Juve NG), Pala (Pergolettese), Pedicillo (Folgore Caratese), Pellegrini (Union Brescia), Pinto (Giana Errminio), Pirola (Alcione), Procaccio (Desenzano), Puletto (Carpi), Quaggio (Giana Erminio), Renda (Giana Erminio), Rizzo (Lecco), Rolando (Lumezzane), Romano (Novara), Rossetti (Pergolettese), Rossi (Treviso), Rossini (Carpi), Roversi (Pergolettese), Rutigliano (Pro Vercelli), Samele (Giana Erminio), Santarcangelo (Folgore Caratese), Sidler (Lecco), Sodero (Trento), Spagnoli (Union Brescia), Spalluto (Folgore Caratese), Tigani (Ospitaletto), Tommasini (Treviso), Torri (Ospitaletto), Valdesi (Novara), Zambataro (Novara), Zini (Alcione), Zuppel (Novara)
GIRONE B
8 gol: Sipos (1; Reggiana)
7 gol: Di Stefano (Torres)
6 gol: Rabbi (1; Ravenna), Stoppa (Campobasso)
5 gol: Coveri (Forlì), Mazzocchi (1; Spezia)
4 gol: Bellini (1; Pianese), Canotto (1; Perugia), Nicastro (Vis Pesaro), Petrelli (Forlì), Portanova (1; Reggiana)
GIRONE C
7 gol: Manconi (1; Casertana)
5 gol: Abreu (Picerno), Cargnelutti (Sorrento), Pugliese (Picerno)
4 gol: Balde (Giugliano), Butic (1; Bari), Chiricò (2; Casarano), De Rosa (Giugliano), Fusco (Cavese), Ghisolfi (Potenza), La Gumina (Salernitana), Maggiore (Bari), Mosconi (2; Inter U23), Petrungaro (Potenza), Ravasio (1; Foggia), Selleri (Potenza), Zuberek (Inter U23), Zunno (1; Crotone)
3 gol: Castelli (Casertana), Castro (Barletta), Celiento (Casarano/Salernitana), Cicerelli (2; Catania), D’Auria (Potenza), Emmausso (1; Cosenza/Scafatese), Esposito (Giugliano), Ferrante (Barletta), Insigne (Catania), Kanoute (Picerno), Meola (Savoia), Minaj (Cavese), Musso (Crotone), Orlando (1; Cavese), F. Russo (Catania), Vido (Monopoli), Virgilio (Picerno), Volpicelli (1; Scafatese), Yeboah (Savoia)
2 gol: Berra (Salernitana/Foggia), Boccadamo (Audace Cerignola), Bolzan (Sorrento), Castorani (1; Potenza), Coda (1; Catania), Curcio (1; Altamura), D’Orazio (1; Audace Cerignola), De Marco (Potenza), Gambale (Audace Cerignola), Ierardi (Catania), Lescano (1; Salernitana), Logoluso (Casarano), Longo (Scafatese), Macchi (Cavese), Malcore (Altamura), Mantovani (Bari), McJannet (Cosenza), Palmieri (Scafatese), Partipilo (Barletta), Patierno (Casarano), Peretti (Cavese), Perlingeri (Audace Cerignola), Petito (Foggia), Ricci (1; Sorrento), Scotti (Savoia), Starita (Sorrento), Volpe (Audace Cerignola), Zanellato (Casarano)