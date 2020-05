Dg Arzignano: "Difficoltà oggettive per rispetto protocollo sanitario. Crediamo nella salvezza"

vedi letture

Matteo Togni, direttore generale dell’Arzignano, è intervenuto ai microfoni de Il Giornale di Vicenza e ha parlato dell'eventualità di disputare i playout contro l'Imolese (con un solo risultato a disposizione) per ottenere la permanenza in categoria: "Tutti noi crediamo nella salvezza e in un modo o nell’altro cercheremo di raggiungerla per tagliare il traguardo prefissato. Sicuramente il periodo che stiamo vivendo è particolare per tutti a 360°, abbiamo però la fortuna di poter contare su un gruppo solido di ragazzi che in tutti questi mesi ha sempre lavorato per mantenere una preparazione atletica consona, anche se ovviamente poi servirà quella specifica calcistica. Qualora il Consiglio federale delineasse che le condizioni per portare a termine la regular season non ci sono più e che dunque scatterebbe l’opzione B, daremo del nostro meglio per farci trovare pronti anche se le difficoltà oggettive per il rispetto del protocollo sanitario non verrebbero meno".