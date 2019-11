ESCLUSIVA TMW - Novellino: "Rispettare Lo Monaco: ha fatto tanto per Catania"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per un parere sul difficile momento che sta vivendo il Catania dopo la conferenza stampa di ieri dell'Ad Pietro Lo Monaco, e l'aggressione subita dallo stesso in data odierna (che ha probabilmente portato a mettere a rischio il match di Coppa Italia tra gli etnei e il Potenza ), i microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato chi la piazza siciliana la conosce bene, mister Walter Novellino.

Lascia il ruolo il Dg Pietro Lo Monaco, con conseguente totale disimpegno dal club a breve. Notizia preventivabile?

"No, anche perché Lo Monaco è una persona molto competente e importante per il Catania: io non credo che alla fine lascerà il club, anche se le ultime vicende hanno dimostrato che qualcosa si è davvero rotto. In più ci sono anche risultati non confortanti per un vincente come lui, che credo sia l'unica persona adatta a dare una mano alla società. Con me non si sono comportati benissimo, i playoff avrei dovuto farli, ma ho massima stima di lui e del dottor Pulvirenti".

Pesa appunto l'aggressione subita quest'oggi.

"E' un fatto grave, me ne dispiaccio molto. Qua si parla di un uomo e di una squadra che meritano rispetto. Capisco che i tifosi siano arrabbiati, ma Lo Monaco ha fatto davvero molto per il Catania".

La gara di Coppa contro il Potenza è effettivamente a rischio o potrebbero esserci ripensamenti da parte del club?

"Il rischio che non si giochi c'è, ma credo che a questo punto debba intervenire la Lega".