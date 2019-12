ESCLUSIVA TMW - Pres. Pontedera: "Girone di andata al top. Mercato? Sa il Dg"

A commentare il magnifico percorso del Pontedera nella prima parte di stagione, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, è stato il presidente granata Paolo Boschi. Che ha tracciato un resoconto dei primi mesi di questo campionato, che vedono i toscani ancora tra le conferme della Serie C.

Girone di andata chiuso al secondo posto, undici punti in più rispetto all'anno passato: come descriverebbe questo percorso?

"Con una sola parola, straordinario".

La giornata di domenica, è stata un po' l'emblema di tutta questa prima parte di stagione? La classica giornata perfetta...

"Direi di si. Ed è stata davvero una giornata storica, da ricordare. Un nuovo tunnel degli spogliatoi per i 50 anni dello stadio, le 200 presenze del nostro capitano Andrea Caponi, l'aver giocato da secondi in classifica contro la capolista Monza, la più forte in assoluto, e averle tenuto testa: meglio di questo non potevamo chiedere. E tutto ha funzionato anche grazie al nostro pubblico, che è accorso numero allo stadio, mostrando una vicinanza che ha permesso ai ragazzi di andare oltre tutto".

Dispiace per lo stop forza che ci sarà domenica con lo sciopero della Serie C?

"Da una parte sì, volevamo dare ancora più continuità a quanto fatto finora, ma non esiste solo il campo da calcio, esiste anche un calcio che si fa dietro la scrivania, e su questo il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha perfettamente ragione. La Serie C è la lega professionistica che ha meno risorse, in questa categoria è difficile fare calcio, le spese e i costi sono alti, e mai paragonabili alle entrate, basse. Si deve trovare il sistema per far cambiare questo trend".

A proposito di spese: mercato invernale in vista. Come si muoverà il Pontedera?

"Credo che la nostra forza sia sempre stata quella di non interferire con le scelte del Dg Paolo Giovannini, che sa cosa è meglio per noi. Ci affidiamo a lui".