esclusiva Renate tra le big. Il Ds: "Anche Chiellini e Cherubini ci hanno fatto i complimenti"

Primo attacco del Girone A, miglior differenza reti, miglior rendimento esterno (centrati 20 punti sui 27 a disposizione), secondo miglior rendimento tra le mura amiche, 38 punti in 17 gare, vetta del raggruppamento citato: che dire di questo Renate?

Forse niente più di quanto dicano questi numeri esorbitanti. Ma del momento delle pantere, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne hanno parlato con il Ds Antonio Obbedio.

A fine 2020, in casa Renate, si commenta la vetta della classifica: se lo aspettava?

"Come ho detto spesso, non era preventivabile questo risultato, soprattutto non erano preventivabili i numeri centrati, numeri che sono importanti perché dicono sempre la verità: siamo davvero molto soddisfatti. Ed è stato bello anche come il tutto è maturato, perché da inizio anno la squadra sta esprimendo un bellissimo gioco, importante, confermato poi anche dalla gara di mercoledì contro la Juventus U23: non ci sono stati dubbi sulla legittimità della vittoria".

Nedved non ha però digerito il vostro successo...

"Ci tengo a precisare che in realtà non c'è stata un gran polemica da parte del club bianconero, anzi, a fine gara Chiellini e Cherubini ci hanno fatto i complimenti. Forse all'inizio non era stata chiara la dinamica che ha portato al rigore contestato: probabilmente può essere che il fatto fosse partito da Esposito, ma Delli Carri in area ha reagito, e in queste situazioni, come da regolamento, il fallo si inverte. Poi ci sta la rabbia del momento, ma ribadisco che la vittoria è strameritata".

Si avvicina il mercato: sul capitolo uscite ci sono novità?

"Non pensiamo a nessuna uscita e per ora nessuno ci ha chiesto di poter sposare altri progetti, se poi questo succederà ci metteremo intorno a un tavolo e valuteremo il tutto. La nostra priorità è sicuramente quella di tutelare un gruppo eccezionale che sta facendo cose straordinarie".

Viene da pensare che quindi non ci saranno scossoni neppure sul fronte entrate.

"Al rientro faremo un summit anche con il mister, ma comunque pensando ai numeri che abbiamo si fa anche fatica a pensare di intervenire, l'idea è quella di continuare ad avere un certo equilibrio. Il mercato, come dico sempre, deve essere intelligente, e in stile Renate".

A proposito: quando firmerà il suo rinnovo annunciato da Crippa?

"Il Dg mi ha sempre detto che se non avessi firmato il rinnovo prima di Natale mi avrebbe esonerato: ho firmato in bianco, non potevo rischiare! (ride, ndr) Di questa nuova opportunità che mi è stata data ringrazio la società, ma anche lo staff tecnico, i miei collaboratori, i giocatori, perché tutti sono stati bravissimi a valorizzare il lavoro fatto".