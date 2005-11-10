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Da Barranco al fratello d’arte Giorgini, chi è già e chi può essere uomo mercato

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Alessio Alaimo
autore
Alessio Alaimo
Oggi alle 07:42Serie C
21.10.2026 07:42Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Anche la Serie C può regalare colpi ed intuizioni di mercato. Giovani pronti al grande salto di categoria. La gavetta è requisito indispensabile per essere pronti a palcoscenici superiori. Lo sa bene Andrea Giorgini, oggi tra i difensori più affidabili della Serie B. Il giovane direttore sportivo Matteo Lovisa lo ha voluto con sé prima alla Juve Stabia e adesso al SudTirol. Oggi sul taccuino degli addetti ai lavori c’è Giorgini jr. Pietro, classe 2007, fratello di Andrea, gioca nella Vis Pesaro. Il suo nome è già scolpito nella mente di alcuni club di Serie B. Il salto di categoria, continuando così, è garantito.   A proposito di Vis Pesaro, impossibile non citare Gioacchino Barranco, terzino sinistro ex Palermo e Torino. Lo ha acquistato in estate la Juve Stabia e ne segue il percorso di crescita, giorni fa ha ricevuto i complimenti anche da Angelo Di Livio. Mica male.

Sipos alla Reggiana è sinonimo di gol. Nato nel 2000, ha fatto la gavetta tra Trento e Lecco e oggi sta raccogliendo i frutti. La Serie B prende appunti. Come la Serie A, il Napoli, studia il percorso di crescita di Mattia Esposito. È uno dei talenti della ripartenza del Bari, Rastelli lo apprezza e il Napoli ne segue le evoluzioni. Può ritagliarsi un futuro importante. Classe 2008, il talento è della sua. L’età pure.   
A Carpi brilla Vincenzo Vitale, esterno d'attacco classe 2000, che è già entrato nel mirino della Virtus Entella. Un'idea per il prossimo mercato.

Un’intuizione targata Davide Mignemi, direttore sportivo del Savoia, è stata quella di portare Matteo Leonardo tra i pali, in prestito dallo Spezia. Da Mignemi una telefonata al concittadino Angelozzi: Savoia è l’ambiente giusto per crescere, poi tornerà a casa da protagonista. Portiere dal sicuro avvenire, lo dicono i numeri e le parate importanti per la sua squadra.  

La piazza giusta per la crescita di Tommaso Pittino è Livorno. Il Genoa lo osserva da lontano e ne apprezza i miglioramenti partita dopo partita. Poi sarà tempo di valutazioni: se riportarlo a casa oppure dirottarlo in prestito in Serie B per continuare il percorso. Intanto a Livorno è una certezza.   Occhi puntati dalla B su Jacopo Deratti, difensore centrale classe 2003 attualmente a Lumezzane. S’è fatto notare con prestazioni importanti. Giovani certezze per la categoria e speranze per la Serie B che verrà. Il mercato si accende anche per chi non ha i riflettori puntati addosso ogni domenica.

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