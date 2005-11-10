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Folgore Caratese, arriva un nuovo portiere: il classe 2006 Castelnuovo ha firmato coi lombardi

Folgore Caratese, arriva un nuovo portiere: il classe 2006 Castelnuovo ha firmato coi lombardiTUTTOmercatoWEB
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 11:47Serie C

Dopo una stagione da titolare in Serie D con la maglia del Nissa – 34 presenze e 17 clean sheet – per il giovane portiere Castelnuovo si aprono le porte del professionismo. L’ex calciatore di Inter, Modena e Cosenza (sempre a livello giovanile) ha infatti firmato un triennale con la neo promossa Folgore Caratese. Questo il comunicato della società lombarda:

La Folgore Caratese annuncia l’acquisto a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2029, di Mirko Castelnuovo, portiere classe 2006 che va a rinforzare il reparto arretrato biancazzurro.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Castelnuovo ha proseguito il suo percorso formativo con il Cosenza Primavera nella stagione 2023/24, prima di fare ritorno in nerazzurro con l’Under 19.
Nell’estate del 2024 è stato acquistato dal Modena, che gli ha affidato il ruolo di portiere titolare della formazione Primavera.

Nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Nissa, collezionando 34 presenze e ben 17 clean sheet. Alto 1.88 metri, Castelnuovo abbina struttura fisica e qualità tecniche con un grande margine di crescita”.

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