Ghirelli sul Monopoli: "Atmosfera bellissima. Qui vedo la C che vorrei"

Il Presidente della Lega Serie C, Francesco Ghirelli, era presente ieri allo stadio Veneziani in occasione della partita di campionato, Monopoli-Juve Stabia.

Prima dell’inizio della partita, l’Amministratore Unico della società Avv. Alessandro Laricchia, ha dato il benvenuto a Monopoli e allo stadio Veneziani al Presidente di Lega, consegnandogli il gozzo rappresentativo della città ed una maglia biancoverde.

“Finalmente vedo la Serie C che vorrei – afferma Ghirelli – il calcio che vorrei, una bella partita con una buona cornice di pubblico, si respirava una bellissima atmosfera. Questa è la parte bella del calcio, dei comuni, delle città, ed è quello che ti fa sperare che si può cambiare, quindi un grazie lo rivolgo sia al Monopoli che alla Juve Stabia.

Impianto di illuminazione Veneziani? Non ci saranno deroghe. Questa mattina, insieme ad alcuni dirigenti del Monopoli, ho incontrato il Sindaco e l’Assessore, abbiamo delineato un percorso che affronteremo nei prossimi giorni in maniera tecnica e mi auguro che si trovi una soluzione affinché il 24 giugno, questo stadio, sia in regola”.