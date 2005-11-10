Giugliano, il ds Antonazzo: "Ci aspettavamo di più da Di Napoli, all'opera per il futuro"

Alla vigilia della gara di domani contro il Foggia Calcio 1920, valida per la decima giornata Serie C, Girone C, sono arrivate, attraverso i canali ufficiali del club, le parole del direttore sportivo del Giugliano Angelo Antonazzo. E' di ieri la notizia dell'esonero del tecnico Raffaele Di Napoli, che verrà sostituito da Paolo Cannavaro (manca solo l'ufficialità).

Le parole del ds del Giugliano

“È stata una settimana di riflessione e valutazioni. Il silenzio mantenuto viene da una scelta precisa, dettata dalla volontà di analizzare con attenzione la situazione e individuare la soluzione migliore per il futuro del Giugliano.

Mister Di Napoli è stato una figura centrale nelle scelte e nella costruzione del progetto tecnico questa estate. Ha sempre goduto della piena fiducia della società e della massima autonomia. Proprio per questo, alla luce del percorso finora intrapreso e secondo noi del valore della squadra, ci aspettavamo qualcosa in più, soprattutto in termini di identità, prestazioni e risultati.

Adesso è il momento di guardare avanti, siamo già all’opera per costruire il futuro. Lunedì ci aspetta una partita importante contro il Foggia e tutte le nostre energie ora sono rivolte su questa gara,. C’è naturalmente grande rammarico e dispiacere nei confronti dei nostri tifosi, che continuano a dimostrare attaccamento e vicinanza alla squadra. Serve una risposta concreta, da parte di tutti, con responsabilità, determinazione e la consapevolezza di dover invertire la rotta”.