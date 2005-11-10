Ufficiale Giugliano, arriva un promettente centrocampista dal Napoli: Cimmaruta firma un biennale

Il classe 2007 nella passata stagione ha collezionato 36 presenze con la Primavera azzurra ed esordito in Youth League

Colpo in prospettiva per il Giugliano che si è assicurato le prestazioni fino al 2028 del centrocampista Antonio Cimmaruta proveniente dal Napoli.

Cimmaruta firma un biennale con il Giugliano

Il Giugliano Calcio 1928 è lieto di comunicare di aver acquisito il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Antonio Cimmaruta. Il centrocampista classe 2007, proveniente dall’SSC Napoli, si lega al club con un accordo su base biennale con opzione.

Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, nella scorsa stagione ha collezionato 36 presenze complessive con la formazione Primavera 1, facendo anche il suo esordio in UEFA Youth League.

Le parole del direttore sportivo gialloblù e del giocatore

Le parole del Ds Angelo Antonazzo: “Siamo entusiasti di annunciare l’ingaggio di Antonio Cimmaruta, un talento promettente del 2007 proveniente dal Napoli. Antonio ha dimostrato grandi qualità e potenzialità, crediamo che possa contribuire notevolmente al nostro progetto. La sua energia e il suo spirito competitivo saranno un valore aggiunto per la nostra squadra. Questo ingaggio certifica e rafforza il legame che abbiamo e continuiamo ad avere con il Napoli, un rapporto di collaborazione che ringraziamo sinceramente. Non vediamo l’ora di vedere Antonio in azione e di supportarlo nel suo percorso di crescita”.

Le prime dichiarazioni di Antonio Cimmaruta: “Sono orgoglioso di essere parte del Giugliano Calcio e di questo gruppo. Siamo già al lavoro per la nuova stagione e sono a completa disposizione del mister e dei miei compagni”.