La Gazzetta dello Sport: "Reggina, un derby da B. Rivas scrive la storia"

Derby calabrese dal sapore di Serie B quello andato in scena ieri a Catanzaro tra la formazione di Gaetano Auteri e la Reggina. Il risultato nel turno infrasettimanale di Serie C per il Girone C (l'unico in campo a causa del Coronavirus) ha sorriso alla formazione di Domenico Toscano e La Gazzetta dello Sport titola: "Reggina, un derby da B. Rivas scrive la storia. Il Catanzaro nulla può". "Toscano - si legge - azzecca tutte le mosse: nona vittoria esterna. Il vantaggio sulla seconda sale a +10, la festa è pronta".