Juve U23, Del Prete: "Dico a tutti di copiare CR7, è impressionante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo del Prete, capitano della Juventus Under 23, ha parlato ai microfoni di Tuttosport della stagione disputata con il club bianconero. “Ho sposato questo progetto. A gennaio avevo offerte dalla Serie B ma non sono pentito della scelta di essere rimasto. Sono orgoglioso del mio ruolo e il prossimo anno voglio aiutare la squadra ad arrivare il più in alto possibile. Devo ringraziare i ragazzi: giocando con loro sono ringiovanito di 4-5 anni”. Il futuro è roseo. “E’ possibile puntare alla Serie B il prossimo anno - ammette -. Questo torneo è servito per capire bene la categoria e la Lega Pro. La prossima stagione puntiamo in alto: negli ultimi 2-3 mesi siamo una squadra più matura rispetto all’autunno: siamo migliorati nelle letture di gioco, nello stare in campo. Abbiamo tanti ragazzi da cui ripartire, come Gozzi e Nicolussi”.

Del Prete parla anche della sensazione di marcare Cristiano Ronaldo. “Cerco sempre di evitare il contatto per paura di fagli male… E’ impressionante, un esempio: non molla mai ed è super professionale. Ai nostri giovani dico sempre che bisogna copiare il suo atteggiamento”.