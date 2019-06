Lecco, club in pole position per l'esterno offensivo Giudici

Luca Giudici, esterno offensivo classe 1992, di proprietà del Monza ma in prestito alla Giana Erminio nella seconda parte della stagione appena conclusasi, è pronto per una nuova esperienza: secondo quanto raccolto da TuttoC.com è il Lecco ad essere in pole position per accaparrarsi le prestazioni del giocatore, anche se potrebbe esserci l'inserimento all'ultima curva di una ulteriore concorrente lombarda.