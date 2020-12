Lega Pro, Francia annuncia la propria candidatura per la vicepresidenza

Possibili novità in vista per la Lega Pro, almeno stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport.

Che riporta: "Il prossimo 12 gennaio, a Roma, si terrà invece l'assemblea straordinaria per l'elezione del presidente della Lega Pro, dei due vicepresidenti di Lega, dei sei componenti del Consiglio Direttivo, del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nonchè di due componenti effettivi e due supplenti. Per la carica di vicepresidente della Lega Pro ha annunciato la propria candidatura Paolo Francia. [...] è stato vicepresidente vicario della Federazione Italiana Tennis, presidente degli Internazionali di Roma e del Comitato Emilia Romagna, oltre ad aver ricoperto numerose altre cariche in società di calcio e basket".

Attesi quindi sviluppi.