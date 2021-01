Francia per la vicepresidenza della C: "Le mie idee daranno respiro economico ai club"

Paolo Francia, giornalista ed ex vicepresidente della Federazione Italiana Tennis ed ex presidente della Virtus Bologna pallacanestro, è oggi candidato alla vicepresidenza della Lega Pro, nel gruppo "avverso" a quello dell'attuale numero uno Francesco Ghirelli. E si è raccontato dalle colonne di Tuttosport: "Voglio aiutare la Lega Pro e i tanti amici che ho lì a uscire dal baratro in cui è caduta. Non sapevo della candidatura a presidente di Borghini che non conosco personalmente, ma dai suoi progetti - che mi ha illustrato - mi sembra che abbia l’età e le idee per un eccellente lavoro. Io mi dedicherei a promuovere migliori rapporti con possibili investitori e organizzare un pool di industrie. Ciò all’interno di una vasta campagna di comunicazione che è stata sempre ignorata dagli attuali responsabili. Ho una consolidata esperienza nel settore e penso che le mie idee daranno buoni risultati e respiro economico alle società".

Sul possibile taglio di squadre: " Assolutamente no, senza un ragionato e convincente approfondimento che lo giustifichi. La Lega Pro è la Lega dei comuni grandi, medi e piccoli di tutta Italia. Qualsiasi società ha il diritto di puntare a un salto. Un esempio? Il Renate. Se venisse in Serie B, comune di 4.000 abitanti, farebbe parlare il mondo. In atto una crisi? Lo è per colpa dell’ultima dirigenza. La situazione è impressionante. Soltanto nel 2019-20 oltre un milione di spese per consulenze non sempre chiare. In più un canone di 488.000 euro per la “Calcioservizi”. Il presidente Ghirelli dovrà renderne conto in assemblea".