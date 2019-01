Matera, il pres. Lamberti: "Sciopero dei giocatori della vecchia gestione"

© foto di Giuseppe Scialla

In un'intervista concessa a TuttoC.com, il presidente del Matera Rosario Lamberti ha offerto un'analisi della situazione della sua squadra: "In realtà lo sciopero riguarda una decina di calciatori della vecchia gestione: altri hanno già concluso il rapporto col Matera, altri come prevedibile non hanno trovato squadra. Un caso anomalo dal momento che chi è in sciopero continua a mandare certificati medici. E ammetto di non aver voluto chiedere le visite fiscali, mi sa che sarebbe stato umiliante per qualcuno di loro. Adesso stiamo tesserando nuovi giocatori e, grazie alle risoluzioni che hanno abbassato il plafond, potremo tesserare nuovi giocatori. Entro il 31 gennaio allestiremo una squadra competitiva, domani dovrebbe scendere nuovamente in campo la "Berretti", poi col Catania dovrebbero esserci i nuovi acquisti".

Eppure il direttore sportivo Genovese si è dimesso.

"Siamo amici fraterni e tra di noi non c'è alcun problema. Il suo gesto è dettato dal fatto che, al momento, il nostro mercato è bloccato, non potendo acquistare il numero di giocatori voluti. Il suo lo vedo come un segnale significativo di chi ha voglia di risollevare il Matera".

Non avete cambiato la fideiussione entro la mezzanotte di venerdì.

"Non avere la fideiussione non significa esclusione dal campionato. Ma ci stiamo muovendo: abbiamo redatto attraverso la Cattolica Assicurazioni, una delle più affidabili compagnie assicurative italiane, una bozza di accordo: tale bozza, che riporta impresso il numero di polizza, è stata concordata con i responsabili della Lega da parte di un avvocato della Cattolica. Se la polizza sarà in regola, seppur in ritardo, potrebbe esser rivista la sanzione. Entro la prossima settimana il dentro o fuori".