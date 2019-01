© foto di Gabriele La Torre

Il futuro di Mattia Bei al Monopoli è sempre più in bilico: il difensore classe 1996 - in biancoverde dall'estate 2016 e in scadenza di contratto - è infatti al centro di numerose indiscrezioni di mercato. Secondo quanto riportato da TuttoC.com le ultime squadre stuzzicate dall'idea di potersene accaparrare le prestazioni sono il Teramo il Rende.