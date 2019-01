UFFICIALE: Monopoli, scambio Bei-Sanzone con il Rende

Fonte: http://www.monopolicalcio.it

© foto di Giuseppe Scialla

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Rende Calcio 1968, per l’acquisizione a titolo definitivo fino al 30.06.2019, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Sanzone.

Nato a Cerisano (CS), il difensore classe ’97, da quattro anni tra le fila del Rende, ha disputato 43 presenze nei primi 2 anni in Serie D.

Nella passata stagione esordisce tra i professionisti e all’attivo vanta 36 partite tra Serie C, Coppa Italia e Playoff di Serie C.

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Rende Calcio 1968, per la cessione a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Bei.

Arrivato a Monopoli nella s.s 2015/2016, il difensore classe ’96, con la maglia biancoverde ha totalizzato 69 presenze.

La Società ringrazia Bei per la professionalità dimostrata in questi anni, augurandogli le migliori fortune nel prosieguo della sua carriera.