Ufficiale Monterosi, fatta per l'arrivo del centrocampista Mirko Gori: era alla Triestina

Serie C

Oggi alle 20:34 Serie C

L’arrivo di Mirko Gori al Monterosi Fc innalza il valore del calciomercato del club e rafforza la rosa biancorossa dando nuove soluzioni all’allenatore Fabrizio Romondini.

Gori è uno dei calciatori più importanti del campionato, ha giocato in Serie A con la maglia del Frosinone e ha avuto esperienze di qualsiasi livello. Classe 1993, Gori per dieci anni ha guidato il centrocampo ciociaro e nelle ultime due annate si è diviso tra Alessandria e Triestina. Grande resistenza e buona tecnica, capace di difendere e attaccare la porta oltre che strappare applausi per il buon dribbling tra le competenze.

“Gori abbina temperamento a classe. È stato un acquisto fortemente voluto e siamo contenti di aver raggiunto l’obiettivo. Sappiamo di poter contare su un calciatore duttile e di grande personalità. Saprà dare quella spinta indispensabile per ottenere il risultato da tutti fortemente voluto”, commenta il presidente Mauro Fusano.