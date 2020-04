Padova, Buglio: "Corse nel garage e play coi compagni. Speriamo di tornare a giocare"

vedi letture

Il centrocampista del Padova Davide Buglio ha raccontato come sta vivendo questo periodo di isolamento fra sfide alla playstation coi compagni di squadra e gli allenamenti in casa: “Soffro il fatto di non poter andare al campo ad allenarmi, mi manca lo spogliatoio. Ho qualche compagno che è da solo in casa, mentre io sono privilegiato perché ho accanto la mia ragazza. Cerchiamo di arrangiarsi svolgendo il programma che ci hanno preparato e chi può corre in giardino o sul tapis roulant. Io per esempio ho un garage condominiale abbastanza lungo e corro lì. - continua Buglio come riporta Padovagoal.it - Fra compagni ci sentiamo molto o tramite le chat o giocando sulle piattaforme on line. Speriamo tutti di poter finire la stagione, ma la priorità è non rischiare la salute. Ci devono essere tutte le condizioni per tornare a giocare e all'inizio sarà surreale dover stare a un metro di distanza dalle persone per parlare”.