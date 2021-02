tmw Padova, si avvicina Chiricò per l'attacco. Il mediano Buglio verso il Livorno

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Padova sta stringendo con l’Ascoli per l’esterno offensivo Cosimo Chiricò. Il classe ‘91, che ha collezionato 18 presenze quest’anno coi bianconeri, sarebbe vicino a scendere di categoria. In uscita dal club biancoscudato c’è invece Davide Buglio, centrocampista centrale classe ‘98, che dovrebbe rinforzare il Livorno sempre in Serie C.