ufficiale Juve Stabia, arriva il centrocampista Buglio: ha firmato un biennale

Dopo aver chiuso l'esperienza a Siena con 27 presenze bagnate da tre gol e due assist, per il centrocampista Buglio è pronta una nuova esperienza in terza serie, questa volta nel Girone C. Il giocatore ha infatti firmato con la Juve Stabia come comunicato dal club campano:

"La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, del centrocampista Davide Buglio, classe ’98, fino al 30 giugno 2025.

Il calciatore, nativo di Pietrasanta, è cresciuto calcisticamente tra Inter ed Empoli e, tra le altre, ha vestito le maglie dell’Arezzo, del Padova, del Livorno, del Monterosi e del Siena".