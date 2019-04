Paganese, piccoli azzurrostellati crescono: tre squadre ai play-off

Se la prima squadra stenta in campionato, alla ricerca di una salvezza difficile per quanto non impossibile, c'è una Paganese che esulta e raccoglie i frutti di un lavoro seminato negli anni. E' quella delle formazioni giovanili, che per la seconda stagione consecutiva agguantano tutte i play-off e sognano vittorie e trofei. Anche l'anno scorso le quattro compagini azzurrostellate avevano fatto l'en plein, stavolta è toccato alle tre squadre che attualmente rappresentano il vivaio nell'attività agonistica (Berretti, Under 17 e Under 15) tagliare il traguardo della post season. Un obiettivo che addirittura l'Under 15 ha raggiunto con quattro giornate di anticipo (tre turni per le altre due squadre). Si tratta peraltro di un record nazionale per questa annata che solo il Vicenza, numeri alla mano, potrà eguagliare. Ancora una volta si è dimostrata vincente la programmazione del presidente Giuseppe Caiazzo e del responsabile dell'area tecnica Mario Aiello (nella foto), al vertice di un settore che svolge le proprie attività al Paolo Borsellino di Volla (NA) ed è gestito in totale autonomia rispetto al club principale che fa capo al patron Raffaele Trapani. Sono anche tanti i ragazzi emersi in questa stagione per talento e capacità, alcuni dei quali parteciperanno agli stage di Fermo riservati agli Under 15 e Under 17. Tra i primi, ci sarà il numero uno classe 2004 Mario Pinestro, punto di forza della squadra di Salvatore Matrecano, tecnico da anni pilastro del settore giovanile azzurrostellato. Tra gli Under 17 di Sossio Finestra hanno risposto alla convocazione del selezionatore Daniele Arrigoni ben quattro elementi classe 2002: il portiere Nicola Bovenzi, i centrocampisti Alfonso Sepe e Alessandro Criscuolo e il trequartista Andrea Quaglietta. Sono due, quindi, i portieri scelti per questa avventura fermana, premio all'ottimo lavoro svolto dal preparatore Gennaro Della Corte, anche lui da qualche stagione perno del vivaio. E poi c'è la Berretti di Gennaro Scarlato, che a fine anno potrà fornire alla prima squadra qualche atleta di prospettiva da tenere in considerazione, come è già avvenuto in passato in occasione dei ritiri estivi.