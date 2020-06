Palermo, si lavora sui giovani: Donda e Perretti verso la permanenza. Felici in bilico

Il Palermo continua a programmare in vista della prossima stagione e lavora alla permanenza dei diversi giovani che si sono messi in mostra nell’ultima stagione. In difesa sono quasi certi della permanenza in classe 2000 Massimiliano Donda e Manuel Perretti, rispettivamente di proprietà della Samp e dell’Hellas, due giocatori che sono considerati già pronti per affrontare la terza serie. Per altri cinque giocatori – il portiere Mattia Fallani (Fiorentina), i centrocampisti Erdis Kraja (Atalanta) e Christian Langella (Pisa) e gli attaccanti Mattia Felici (Lecce) e Andrea Silipo (Roma) – invece bisognerà trattare con le rispettive società d’appartenenza.

I casi più spinosi, come ricorda Il Corriere dello Sport, sono quelli legati a Felici, che attende di capire quale sarà il destino del Lecce, e Silipo, il cui contratto con la Roma è in scadenza fino al 2022. Sempre restando ai giovani ci sono da risolvere anche le questioni relative all’attaccante Lorenzo Lucca, che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo, e al centrocampista Danilo Ambro.