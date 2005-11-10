Pergolettese, Giosa: "Settimana di lavoro molto buona, ci aspetta una gara complicata"

Prima della sfida contro il Lumezzane, il tecnico della Pergolettese Antonio Giosa ha parlato così in conferenza stampa, partendo dagli ottimi risultati ottenuti fin qui: "Fa piacere che ci sia entusiasmo: lavoriamo per quello, fondamentalmente. E sono d'accordo sul fatto che l'entusiasmo vada alimentato, ma noi dobbiamo rimanere consapevoli, equilibrati e avere ben chiaro qual’ è il nostro obiettivo e come vogliamo raggiungerlo. Bisogna avere i piedi ben saldi a terra, ma è innegabile che veniamo da un periodo positivo e il nostro obiettivo è quello di cercare di prolungarlo il più possibile".

Prosegue: "I ragazzi hanno fatto un'altra settimana di lavoro molto buona e con entusiasmo, intensità e qualità. Però, ripeto, grande calma e grande lucidità perché domenica ci aspetta una partita complicata per tanti motivi e, come ripeto sempre, dovremo essere molto bravi dal punto di vista della prestazione".

In chiusura: "Il Lumezzane è una squadra che ha dei valori. Viene da tre partite in una settimana in cui ha raccolto meno di quello che meritava, per quello che ho potuto vedere: bisognerà fare grande attenzione. Sono una squadra che ha giocatori esperti, di qualità, però è chiaro che giochiamo in casa, veniamo da un momento positivo e quindi il nostro obiettivo deve essere quello di fare un'altra prestazione di livello e possibilmente regalare un'altra gioia a noi stessi e ai nostri tifosi".