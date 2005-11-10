Pergolettese, Giosa: "Guai a pensare che si può mollare: le nostre prerogative sono chiare"

In vista della sfida contro l'Arzignano, il tecnico della Pergolettese Antonio Giosa ha commentato ai canali ufficiali del club: "Sappiamo che ci aspetta l'ennesimo impegno complicato. Affrontiamo una squadra in grande salute che arriva da tre vittorie consecutive, di cui l’ultima rotonda fuori casa. Sarà necessario essere molto bravi, lo dico sempre, ma è la verità. Il nostro livello di prestazione deve rimanere alto, altrimenti è impensabile portare punti a casa: ma sono fiducioso che i ragazzi sfodereranno un'altra buona prestazione.

È una squadra consolidata, mette in campo una buonissima qualità, grande fisicità e intensità. Mi aspetto la classica partita difficile da Serie C, in cui entrambe proveranno a darsele. Di Donato già l'anno scorso aveva fatto un lavoro eccezionale entrando anche nei playoff e quest'anno sono ripartiti altrettanto bene. Sarà una partita sicuramente da affrontare a viso aperto e sarà quello che faremo ma con grandissimo rispetto. Sono convinto che abbiamo i mezzi per poter tornare a casa con un bel sorriso.

Guai a pensare che si può mollare: le nostre prerogative sono chiare. Continuiamo a martellare sullo spirito, sull'atteggiamento, sulla voglia di provare a fare la partita con qualità, perché questa squadra ha ampi margini di miglioramento e mi aspetto che riusciamo a metterli sul campo e riuscire a costruire un percorso sempre più qualitativo, sempre più consistente, sia dal punto di vista delle prestazioni che dal punto di vista dei risultati".