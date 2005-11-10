Pergolettese, Giosa: "Sbagliato l'approccio alla gara, i cambi ci hanno dato una mano"

Il tecnico della Pergolettese Antonio Giosa ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 2-2 contro l'Arzignano: "Per la prima volta abbiamo sbagliato l'approccio alla gara. Il primo tempo è stato disputato molto al di sotto delle nostre possibilità e con tante scelte sbagliate in campo: sono mancati il nostro solito spirito combattivo, l'atteggiamento e il modo di stare in campo che ci aveva sempre caratterizzato finora. Una squadra come la nostra non può prescindere da questi aspetti: siamo andati meritatamente sotto di due gol. Mi porto a casa la reazione veemente del secondo tempo: abbiamo riaperto la partita e ci abbiamo creduto, riagguantando il risultato nel recupero".

L'analisi del mister prosegue così: "C'è da fare i complimenti all'Arzignano. Nella ripresa abbiamo aumentato i centimetri in area e inserito giocatori con qualità tecniche ben precise, che ci hanno dato una grossa mano. Nei prossimi allenamenti andremo ad analizzare e cercare di capire il motivo di un approccio così sottotono. Ci teniamo stretti il punto conquistati e i due gol segnati: nel secondo tempo siamo tornati a fare le cose che facciamo di solito, con lo spirito e l'atteggiamento giusti. Non a caso, abbiamo recuperato una partita complicata".